Сийярто: в Европе формируется альянс против миграции и за мир на Украине

Ключевым членом альянса является Болгария, уточнил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. В Европе формируется объединение политиков, выступающих против подхода лидеров Евросоюза к миграции и конфликту на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым.

"Формируется альянс европейских политиков, выступающих против войны и массовой миграции, ключевым членом которого является Болгария", - сообщил глава МИД в видеообращении, показанном на телеканале М1. Он отметил, что встреча с Радевым позволила Венгрии и Болгарии "укрепить общие позиции" по этим вопросам.

Сийярто подчеркнул, что они согласились с необходимостью "поддерживать мирные усилия и урегулирование [украинского конфликта] путем переговоров, потому что иначе эта война никогда не закончится". "Решение может быть найдено только дипломатическим путем, только за столом переговоров. Поэтому Венгрия по-прежнему готова принять у себя мирный саммит, и мы продолжим поддерживать усилия Дональда Трампа", - заверил Сийярто.

Ранее правительство Венгрии подтверждало, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается на повестке дня.