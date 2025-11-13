Парламент Молдавии одобрил в первом чтении решение о закрытии Русского дома

Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации соглашения

Редакция сайта ТАСС

© Ducu Rodionoff/ Shutterstock/ FOTODOM

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Такое решение было принято голосами 60 депутатов от правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслируется на сайте законодательного органа. Данное решение также поддержали депутаты от партии "Демократия дома".

Читайте также

Раскол Молдавии и обострение русофобии: что отражает закрытие Русского дома

"Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения", - говорится в законопроекте. Документ должен быть принят в двух чтениях, второе как ожидается, состоится не ранее чем через 10 дней.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу не предоставил возможность выступить в защиту Русского дома председателю Русской общины республики, депутату первого парламента Молдавии Людмиле Лащеновой, которая просидела в ожидании приглашения на трибуну 9 часов.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

По данным правительства Молдавии, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года. Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.