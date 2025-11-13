Токаев написал письмо Путину по итогам госвизита в Россию

Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана, отметил казахстанский лидер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 13 ноября. /ТАСС/. Народ Казахстана с большой радостью отнесся к государственному визиту президента республики в Россию, который прошел в атмосфере доверия и открытости, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в письме Владимиру Путину по итогам поездки.

"Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", - написал Токаев в письме, которое опубликовала его пресс-служба.