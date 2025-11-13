РБК-Украина: за двух фигурантов дела Миндича внесли залог почти в $900 тыс.

Источники агентства подтвердили, что речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Залог внесли за двух женщин, работавших на совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Источники агентства подтвердили, что речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Известно, что суд ранее определил Устименко залог в размере $595 тыс., Зориной - в $285 тыс.