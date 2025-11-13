Депутат Рады Гончаренко обратился к СБУ для проверки связи Зеленского с Миндичем

Парламентарий также настаивает на том, чтобы проверить, имел ли бизнесмен доступ к государственной тайне

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) официально обратился к генеральному прокурору и главе СБ Украины для проверки связи Владимира Зеленского с бизнесменом и совладельцем фирмы "Квартал 95" Тимуром Миндичем.

"Требую проверить связи Зеленского с Миндичем. Официально обратился к генпрокурору и главе СБУ", - написал он в своем Telegram-канале. По словам парламентария, речь идет не только о коррупции, но и "о системном влиянии гражданина Израиля Тимура Миндича" на Зеленского. "Миндич не только вмешивался в работу власти, но и заводил своих людей на руководящие должности. <...> Это уже вопрос возможной государственной измены и национальной безопасности", - подчеркнул депутат.

Гончаренко требует дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые сотрудничали с бизнесменом. Также он настаивает на том, чтобы "проверить, имел ли он [Миндич] доступ к государственной тайне".