Замминистра образования Украины Витренко нашел в своем служебном автомобиле прослушку

Андрей Витренко уже сделал соответствующее заявление в правоохранительные органы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутат Киевского городского совета от партии Владимира Зеленского, замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко сообщил, что обнаружил в своем служебном автомобиле прослушивающее устройство.

"Только что в служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации, а простыми словами "прослушка", - написал он в своем Telegram-канале.

Витренко добавил, что уже сделал соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Ранее на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Независимый от офиса Зеленского антикоррупционный орган опубликовал первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Как писало издание "Страна", сотрудники НАБУ установили в его квартире прослушку из соседней квартиры, принадлежащей Геннадию Боголюбову - партнеру олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который в настоящее время находится под стражей на Украине.