Би-би-си отказалась выплачивать Трампу компенсацию за клевету

В то же время британская вещательная корпорация извинилась перед президентом США за искажение его выступления

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его выступления, однако отвергла требования юристов американского лидера о компенсации.

"Юристы, представляющие Би-би-си, написали юридической команде президента Трампа в ответ на полученное в воскресенье письмо. Председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шан направил отдельное личное письмо в Белый дом, четко заявив президенту Трампу, что как он, так и корпорация сожалеют по поводу редактирования речи президента, произнесенной 6 января 2021 года, которая вышла в программе", - отмечается в заявлении, распространенном Би-би-си. В корпорации заметили, что не намерены более транслировать эту передачу. "Хотя Би-би-си искренне сожалеет о том, как был смонтирован видеоклип, мы решительно не согласны с тем, что имеются основания для иска о клевете", - добавили в новостной корпорации.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Из-за скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, извиниться и выплатить компенсацию, пригрозив иском на $1 млрд.