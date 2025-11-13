NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

В докладе разведывательного управления говорится, что оборонное сотрудничество Китая и Саудовской Аравии представляют собой потенциальную угрозу при заключении сделки по истребителям, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Пентагон считает, что возможная продажа Саудовской Аравии истребителей F-35 сопряжена с рисками утечки секретных технологий к Китаю. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Дональда Трампа и руководство Саудовской Аравии работают над сделкой, которая позволит Вашингтону поставить Эр-Рияду 48 истребителей F-35. При этом Военное министерство США выражает беспокойство по поводу возможных утечек технологий - в подготовленном разведывательным управлением Пентагона докладе говорится, что оборонное сотрудничество Китая и Саудовской Аравии, а также разведывательная деятельность Пекина представляют собой потенциальную угрозу в случае заключения сделки по F-35.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где встретится с Трампом.

Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде, оборонное соглашение должно стать одной из основных тем переговоров. Ожидается, что стороны также обсудят возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединения к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравией главным условием подобных шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном в сфере обороны.