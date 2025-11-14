Pengpai: десантный корабль КНР "Сычуань" направился на первые ходовые испытания

Они пройдут в "соответствующих водах", пишет издание

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Китайский универсальный десантный корабль типа 076 "Сычуань" вышел из дока в Шанхае и направился на первые ходовые испытания. Об этом сообщило издание Pengpai.

ВМС Народно-освободительной армии Китая проверит надежность и устойчивость энергетических, электрических и других систем "Сычуаня". Испытания пройдут в "соответствующих водах", пишет издание.

С момента спуска на воду в декабре 2024 года строительство десантного корабля шло по плану. Успешно завершены швартовные испытания, установка и отладка оборудования, корабль технически готов к ходовым испытаниям.

Максимальное водоизмещение "Сычуаня" превышает 40 тыс. тонн. Он имеет полетную палубу во всю длину корабля. Это первый из китайских кораблей типа 076. "Сычуань" оснащен электромагнитной катапультой и аэрофинишером. Он может нести самолеты с неподвижным крылом, вертолеты и десантную технику. Корабль предназначен для десантных и дальних морских операций.

7 ноября агентство Синьхуа проинформировало, что новый авианосец "Фуцзянь" принят на вооружение в ВМС Народно-освободительной армии Китая. Это первый китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.

Корабль способен нести палубные истребители J-35, J-15T и J-15D, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600 и вертолеты серии Z-20. Его планируют использовать для регулярного выполнения задач национальной обороны.