Politico: ЕС может пересмотреть финансирование энергетики на Украине

По данным издания, в Брюсселе хотят получить подтверждение правомерности расходов после раскрытия крупной коррупционной схемы в украинской энергетике

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз, возможно, пересмотрит финансирование украинской энергетики в связи с разгорающимся коррупционным скандалом в Киеве. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, союзники Украины в Брюсселе "требуют ответов", хотят получить подтверждение правомерности расходов после раскрытия крупной коррупционной схемы в украинской энергетике, участники которой отмыли по меньшей мере $100 млн. Сообщения об откатах раскололи европейских партнеров Киева, говорится в публикации.

"Повальная коррупция", выявленная в ходе расследования, "возмутительна", заявил изданию на условиях анонимности чиновник ЕС. Он отметил возможность подрыва репутации Украины среди международных партнеров.

"Это означает, что Еврокомиссии, безусловно, придется пересмотреть расходы" на украинский энергетический сектор, сказал чиновник, добавив, что в будущем "Украине придется уделять больше внимания и прозрачности в том, как она расходует деньги".