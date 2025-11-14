Bloomberg: Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру Катара

Агентство отмечает, что Саудовская Аравия также хочет заказать у Вашингтона истребители F-35

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе визита в Вашингтон может получить от президента США Дональда Трампа гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце сентября Трамп подписал указ, согласно которому США будут рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. В случае такой атаки Вашингтон примут "подходящие меры, включая дипломатические, экономические и при необходимости военные".

По словам собеседников Bloomberg, наследный принц, "скорее всего, добьется от Трампа схожего указа", что укрепит безопасность Саудовской Аравии. Источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщили, что Саудовская Аравия хочет заказать у США истребители F-35. Трамп может одобрить их продажу, отмечает агентство.

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон.