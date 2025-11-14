Politico: Венгрия и Словакия могут блокировать изъятие активов РФ

По данным издания, некоторые страны ЕС могут выдвинуть более строгие условия по использованию российских активов из-за опасений, что средства окажутся не в тех руках

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Будапешт и Братислава могут заблокировать инициативу по изъятию замороженных активов РФ для финансирования Украины из-за коррупционного скандала, разразившегося в Киеве. Об этом пишет издание Politico.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Накануне в Брюсселе завершилась встреча министров финансов стран ЕС, на которой они вновь обсуждали вопрос экспроприации российских активов, но не смогли прийти к единому решению по этому вопросу. Издание подчеркивает, что "лишь немногие" страны-члены озвучивают идею полного отказа от схемы, не уточняя, представители скольких стран выражают такую точку зрению. В свою очередь другие государства сообщества могут выдвинуть более строгие условия по использованию такой потенциальной помощи "из-за опасений, что она окажется не в тех руках", пишет издание.

Несмотря на то что страны ЕС не пришли к компромиссу по российским активам, Дания как действующая страна-председатель поручила Еврокомиссии приступить к проработке юридического механизма по изъятию активов. В декабре пройдет саммит ЕС, на котором может быть принято окончательное решение по этому вопросу. "Еврокомиссия из всех сил пытается успеть подготовить предложения по "репарационным кредитам", чтобы можно было дать старт техническим переговорам о финансовой конструкции, которая ляжет в основу этой схемы. Дожидаться следующего саммита ЕС, запланированного на 18 декабря, - это затея, обреченная на провал, если только ЕС не готов позволить Украине потерпеть крах", - пишет издание.

Politico поясняет, что даже если в декабре будет принято решение экспроприировать российские активы, то потребуется значительное время, пока Киев получит первые переводы. Процедурные правила могут потребовать голосования по инициативе в Европарламенте, а также в национальных парламентах ряда стран, что может занять месяцы, пишет издание. В результате Брюсселю, возможно, придется выделить Украине промежуточный заём.

Если Киев же не сможет получить новые транши финансовой поддержки от ЕС или МВФ до апреля 2026 год, то с этого месяца стране придется затягивать пояса. Поначалу правительство будет использовать средства, которые изначально были заложены в бюджет 2027 года, например дивиденды госбанков. После этого оно попробует выпустить облигации, а когда и это финансирование будет исчерпано, Киев приступит к прекращению выплат муниципалитетам и перестанет выделять средства на восстановительные работы. В последнюю очередь правительство прибегнет к приостановке выплат зарплат чиновникам, пенсионерами, медработникам и военным, чего не случалось за все время СВО.