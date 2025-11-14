На Украине на фоне дела Миндича раздаются призывы к новому "майдану"

Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что уличные протесты "уже готовятся"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Призывы к акциям протеста стали звучать на Украине после громкого коррупционного скандала, в котором оказались замешаны бывшие и действующие члены правительства, а также люди, которые, как считается, входят в ближайшее окружение Владимира Зеленского.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Украинский националист Дмитрий Корчинский (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что уличные протесты "уже готовятся". Он утверждает, что к этому причастны некие "серьезные люди", а также бывшие и действующие мэры городов. "Готовится уже "майдан", готовятся уличные беспорядки", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Подтверждением его слов звучит призыв активистки Марии Барабаш устроить в субботу акцию протеста в Киеве. Она обвинила офис Владимира Зеленского в попытке медийно отвлечь внимание от коррупцинного скандала за счет поставленной задачи удержать любой ценой Красноармейск (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР. "На фоне громких коррупционных скандалов и развала оборонного сектора это будет удар, который может разрушить режим окончательно. <...> Банковая (на Банковой улице в Киеве расположен офис Зеленского, название стало нарицательным - прим. ТАСС) снова играет жизнями военных, переставляя людей, как фигуры на шахматной доске", - написала она в своем телеграм-канале.

На фоне появления новых подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Зеленского, оппозиционные депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о степени его вовлеченности в преступные схемы. Однако правоохранительные органы, расследующие это дело, пока не делали никаких заявлений на эту тему. При этом ряд украинских аналитиков отмечали, что реакция Зеленского и главы правительства на эти события сильно запоздала.