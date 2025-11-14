Tages-Anzeiger назвала Украину семейным бизнесом Зеленского

Несмотря на то, что Владимир Зеленский "пообещал покончить с кумовством и коррупцией в стране", по оценкам издания, дела на Украине "продолжают идти так же, как и при его предшественнике" Петре Порошенко

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Коррупционные скандалы с участием друзей Владимира Зеленского говорят о том, что он управляет Украиной как семейным бизнесом, в котором его близким все дозволено. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

Согласно статье, в ходе предвыборной гонки Зеленский позиционировал себя как "соперника непопулярного после нескольких коррупционных скандалов президента Петра Порошенко". Украинцы проголосовали за неопытного в политике Зеленского "в первую очередь в надежде, что он покончит с повсеместной коррупцией". Несмотря на то, что он "пообещал покончить с кумовством и коррупцией в стране", по оценкам издания, дела на Украине "продолжают идти так же, как и при его предшественнике".

"Зеленский и его клан оказались не лучше Порошенко, - отмечает газета. - По прошествии более шести лет на посту можно сказать одно: Украина по-прежнему пронизана коррупцией на всех уровнях. Под руководством Зеленского страна управляется как семейное предприятие. Его близким все дозволено".

В качестве примера автор статьи приводит скандал с ответственным за реформу судебной системы и борьбу с коррупцией бывшим заместителем главы президентской администрации Олегом Татаровым, который в 2020 году сам был обвинен во взяточничестве. Зеленский публично защищал его, а затем "с помощью послушного суда эти дела были похоронены весной 2022 года", отмечается в статье.

Хотя Зеленский и потребовал наказать виновных в нынешнем коррупционном деле с "Энергоатомом", это, по мнению газеты, "только слова". "Вероятно, Зеленский за кулисами сделает все возможное, чтобы уберечь виновных от тюрьмы", - полагает издание. В пользу этого говорит побег за границу главного подозреваемого в организации коррупционной схемы, друга и партнера Зеленского по проекту "Квартал 95" Тимура Миндича. По оценкам газеты, побег "вряд ли бы стал возможным без помощи высокопоставленных лиц" с учетом того, что 46-летнему мужчине, подлежащему воинской службе и не занимающему официальной должности, было запрещено пересекать украинскую границу.