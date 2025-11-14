Мерц рассказал, когда подготовят следующий санкционный пакет для России

Это произойдет в ближайшие недели, подчеркнул канцлер ФРГ

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что следующий пакет санкций в отношении России будет подготовлен в ближайшие недели с целью закрыть существующие бреши в обходе ограничений.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"Мы осуждаем обход санкций, мы хотим обеспечить, чтобы возможностей обхода не было или в любом случае сократилось их количество", - заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине. "Мы постоянно это обсуждаем с турецким правительством", - добавил Мерц. "И мы подготовим в ЕС в течение ближайших недель новый санкционный пакет", - сообщил он.

"Мы будем пытаться закрыть одну брешь за другой. Об этом знает турецкое правительство, и этого мы ожидаем от него", - добавил канцлер.

В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В него входит запрет на банковские транзакции с рядом российских банков, на экспорт в Россию десятков категорий европейских товаров, на закупки СПГ и на оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить РФ, а также ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, несмотря на попытки ЕС и Группы семи установить "потолки цен". В черный список ЕС внесены еще свыше 60 физических лиц и предприятий из России и дружественных ей государств.