"Страна": киевляне считают, что Зеленский знал про коррупцию в энергосекторе Украины

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители Киева полагают, что Владимир Зеленский был в курсе коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. Об этом пишет издание "Страна", опубликовавшее видео с опросом горожан.

Прохожие охотно отвечают на вопрос об осведомленности Зеленского и выражают явное недовольство по этому поводу. "В одной семье жить и не знать, где папа, где мама", - иронично ответила одна из киевлянок, другая подчеркнула, что, "конечно, да, все знал". По мнению молодого столичного жителя, политики и чиновники "все знают друг про друга".

Вместе с тем одна из опрошенных крайне удивилась сумме отмытых денег в этом деле: "Я удивлена, что так мало наворовали. Честно". "Теперь я мечтаю, чтоб мои дети уехали из этой страны навсегда", - продолжила она.

Еще одна молодая девушка в связи с ситуацией предложила "митинг, снова на майдан".

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого спустя два дня отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича.