NYT: коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского

По данным газеты, многие украинцы считают, что Владимир Зеленский действует в "небольшом, закрытом кругу, не связанном правилами"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционные разоблачения на Украине, которые продемонстрировали политическую уязвимость Владимира Зеленского, угрожают его поддержке как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Зеленский в ходе свой предвыборной компании создавал имидж лидера, который будет бороться с олигархами. Теперь же, указывает NYT, спустя почти семь лет после последних выборов, многие украинцы считают, что он действует в "небольшом, закрытом кругу, не связанном правилами".

Как подчеркивает газета, гонения на антикоррупционные органы Украины в июле проходили под контролем "разведывательного ведомства, напрямую подчиняющегося Зеленскому". 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. Вскоре на Украине был принят закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП, что вызвало волну протестов в Киеве и других городах. Из-за критики внутри страны и за рубежом Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.

Коррупционный скандал

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 13 ноября Зеленский ввел санкции против Миндича.