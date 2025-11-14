ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Депутат Рады Железняк считает, что Миндича уже лишили гражданства Украины

Парламентарий также напомнил, что фигуранты коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" Тимур Миндич и Александр Цукерман находятся "в Израиле, в Тель-Авиве" и что они "были и являются гражданами Израиля"
Редакция сайта ТАСС
15:52
15:52

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ключевые фигуранты коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" Тимур Миндич и Александр Цукерман уже лишены украинского гражданства. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Я могу предполагать, что Миндич и Цукерман были лишены украинского гражданства, потому что на сайте Владимира Зеленского отсутствует номер одного указа", - сказал он в эфире Radio NV.

На сайте Зеленского среди обнародованных указов действительно пропущен один номер: документ о санкциях против Миндича и Цукермана значится под № 843, а предыдущий - № 841. Обычно указы о лишении гражданства не публикуют, поскольку они содержат персональные данные.

Железняк также напомнил, что оба фигуранта находятся "в Израиле, в Тель-Авиве" и что они "были и являются гражданами Израиля".

"Но в любом случае, насколько я владею информацией, Израиль достаточно активно выдает своих граждан, и в этом случае там есть заинтересованность не только Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а есть заинтересованность американского ФБР", - добавил депутат, напомнив, что фигуранты операции "Мидас", вероятно, "использовали американскую юрисдикцию, США, чтобы отмывать деньги, а это уже преступление не только в рамках Украины". 

