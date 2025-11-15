Глава Русской общины в Молдавии сообщила, что объединение не остановит работу

Людмила Лащенова заявила, что организация не прекратит свою деятельность, несмотря на давление Кишинева

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Русская культура и программы ее поддержки останутся в Молдавии, несмотря на решение правительства правящей Партии действия и солидарности (ПДС) закрыть Русский центр культуры. Об этом заверила в беседе с корреспондентом ТАСС глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова, которая не дождалась разрешения выступить в парламенте, где более девяти часов обсуждалось это решение.

"Однозначно мы будем продолжать делать то, что делали прежде. Обязательно! Все наши программы, все наши планы и накопленный за много лет опыт работы в разных условиях никуда не денутся. Наша главная задача - сохранить традиции и русский язык, передать нашим детям", - сказала Лащенова.

Она напомнила, что до открытия в 2009 году культурного центра в Молдавии фестивали, встречи, памятные и другие мероприятия проводились при поддержке общины и других общественных организаций. А площадку для этого предоставляли местные театры, высшие учебные заведения, библиотеки, школы, трудовые коллективы.

"Кстати, есть решение мэрии Кишинева, что мы можем воспользоваться для этого залами всех районных претур (исполкомов). Мы ими и пользуемся, когда нам нужно, скажем, отметить крупные юбилейные даты, как это было на 30-летнем юбилее нашей общины. В конце концов мы можем собираться в любом месте - в парке или дома. Не в этом дело. Русский дом - это не здание, на двери которого можно повесить замок. Это великая русская культура, которую знают и любят в Молдавии, которую мы любим. И хотим, чтобы в нашем доме был мир и покой", - объяснила Лащенова.

О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею проевропейской Партии действия и солидарности в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.