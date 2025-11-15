Туск назвал коррупцию возможной причиной проигрыша Украины в конфликте

Глава польского правительства отметил, что такие скандалы в будущем осложнят партнерство Киева с Западом

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Leon Neal - Pool / Getty Images

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег Украину от продолжения коррупционных скандалов, которые могут привести к ее поражению в конфликте. Слова премьера приводит газета Rzeczpospolita.

"Я призываю всех, кто имеет право голоса в этом вопросе на Украине: остерегайтесь коррупции, <...> потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные вещи", - сказал Туск на пресс-конференции.

Глава польского правительства указал, что такие скандалы в будущем осложнят партнерство Киева с Западом. Он также напомнил, что предупреждал Владимира Зеленского о необходимости следить даже за наименьшими проявлениями коррупции.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн.