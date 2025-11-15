Мирзиёев наградил Токаева высшей государственной наградой Узбекистана

Токаев находится в Узбекистане с государственным визитом, в ходе которого он также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии при участии Азербайджана

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева высшей государственной наградой республики - орденом "Олий Даражали Дўстлик" ("Дружбы высшей степени"). Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"Вручая высокую награду, глава нашего государства особо отметил огромные личные заслуги президента Республики Казахстан в укреплении отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между двумя братскими народами. <...> Благодаря совместным усилиям узбекско- казахстанские отношения приобрели беспрецедентную динамику и стали образцовыми", - сказано в сообщении.

В пресс-релизе о награждении Токаева отмечено активное взаимодействие органов власти двух стран, бизнеса, общественности и молодежи, расширение культурно-гуманитарных обменов, рост товарооборота и реализация совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и энергетике, сфере транспорта.

"Отдельно подчеркнуты усилия Касым-Жомарта Токаева по продвижению идей мира и устойчивого развития на глобальном уровне, а также укреплению атмосферы доверия, взаимопонимания и партнерства в нашем регионе", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Узбекистан и Казахстан подготовили портфель совместных проектов на сумму более $8 млрд. Товарооборот между странами с начала года достиг $4 млрд; поставлена цель довести его до $10 млрд к 2030 году.

Токаев находится в Узбекистане с государственным визитом, в ходе которого он также примет участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии при участии Азербайджана.