В Раде надеются избежать скандала с Миндичем

Украинский парламентарий Ярослав Железняк отметил, что большинство депутатов ведут себя так, будто ничего не произошло

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Большинство депутатов Верховной рады после громкого коррупционного скандала на Украине, который затронул высших должностных лиц страны, ведут себя так, будто ничего не произошло. Об этом заявил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

Депутат отметил, что в Раде коррупционный скандал не вызвал серьезных возмущений или каких-либо изменений. "У меня аллегория на аварию в поезде: когда первые вагоны уже слетают с пути, но пассажиры последних вагонов (где, очевидно, депутаты) еще не замечают, что надвигается", - написал он в Telegram-канале.

Как отметил Железняк, накануне на заседании комитета Рады, где принималось решение об отставке главы Минэнерго страны Светланы Гринчук, причастной к коррупционной схеме в энергетической сфере, большинство депутатов "благодарили за работу" министра.