Власти ДРК и повстанцы создадут комиссию для соблюдения перемирия

Стороны уделят особое внимание привлечению к ответственности за преступления и представят рекомендации по соответствующим мерам в рамках переходного периода

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) по согласованию с повстанцами из Альянса реки Конго (АРК), в который входит группировка "Движение 23 марта" (М23), сформирует независимый комитет для достижения и соблюдения перемирия на востоке страны. Об этом сообщил государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулейфи.

"Обе стороны договорятся о создании правительством независимого комитета для работы над достижением примирения, уделяя особое внимание привлечению к ответственности за совершенные преступления и представляя рекомендации по соответствующим мерам в рамках переходного периода", - сказал госминистр, выступая на пресс-конференции по итогам церемонии подписания правительством ДРК и повстанцами из М23 рамочного документа о мирном урегулировании конфликта.

По словам аль-Хулейфи, в рамках мирного договора будут действовать "восемь исполнительных протоколов", два из которых уже были подписаны, а шесть других будут обсуждаться в ближайшие дни. Эти документы касаются поставок гуманитарной помощи, восстановления власти в государстве, реформ, разоружения местных и нейтрализации иностранных вооруженных группировок, возвращения беженцев, а также экономических и социальных мер, уточнил катарский госминистр.

15 ноября в Дохе состоялась церемония подписания рамочного соглашения о мирном урегулировании конфликта на востоке ДРК. Подписи под документом поставили исполнительный секретарь АРК/М23 Бенжамен Мбонимпа и представитель президента ДРК Самбу Мамбу. Как сообщил ТАСС источник, этот документ стал очередным шагом на пути к заключению сторонами конфликта всеобъемлющего мирного договора, который будет подписан позднее.

19 июля конголезские власти и повстанцы подписали в Дохе декларацию о принципах урегулирования ситуации на востоке ДРК. Стороны взяли на себя обязательство к 18 августа подписать мирное соглашение, однако так и не смогли договориться о параметрах всеобъемлющего урегулирования. В создавшейся ситуации Катар направил 17 августа сторонам конфликта проект текста мирного соглашения. Повстанцы отказались рассматривать его до тех пор, пока правительство ДРК не освободит находящихся в заключении членов АРК/М23. Мирный процесс возобновился после того, как в сентябре правительство ДРК и повстанцы согласовали механизм освобождения пленных, но обмен до сих пор не состоялся.

14 октября стороны заключили в Катаре соглашение о мониторинге "постоянного прекращения огня", сообщало агентство Reuters. Подписание документа было одним из условий начала переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении.