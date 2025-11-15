Депутат Рады Разумков: власти Украины реагируют на скандал, а не на проблему

По словам парламентария, аудит после скандала с делом Миндича - это не ответственность, а запоздалая попытка спасти репутацию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков заявил, что украинские власти своим решением провести аудит всех госкомпаний реагируют не на проблему коррупции, а именно на скандал вокруг дела против бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича.

"Аудит после скандала - это не ответственность, а запоздалая попытка спасти репутацию <...>! Сейчас же власти реагируют не на проблему, а на скандал", - написал он в Telegram-канале.

По мнению Разумкова, проводить аудит требовалось "тогда, когда это правительство только назначили", а именно летом. Парламентарий отметил, что нужно было проверить деятельного предыдущего кабмина, который возглавлял Денис Шмыгаль - действующий министр обороны Украины. "Что мешало это сделать? Неумение? Нежелание? Или отсутствие разрешения от офиса [Владимира Зеленского]?" - задается вопросом депутат.

Премьер-министр Украины Юлия Свриденко объявила о проведении аудита всех госкомпаний 13 ноября. В тот же день в Раде начался сбор подписей за отставку правительства страны из-за коррупционного дела. 14 ноября Зеленский сообщил, что кабмин Украины уже приступил к аудиту всех государственных компаний.