Экс-гендиректор Би-би-си считает, что Трампу не должны платить компенсацию

Тони Холл назвал подобное решение неуместным, отметив, что деньги британских налогоплательщиков на должны идти на выплату американскому лидеру

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си не должна выплачивать компенсацию президенту США Дональду Трампу за искажение его речи, заявил бывший генеральный директор вещателя (2013-2020) Тони Холл.

"Это не должно произойти. Мы говорим о государственных деньгах. Это было бы не уместно", - сказал он в интервью Би-би-си. По его словам, деньги британских налогоплательщиков не должны идти на выплату компенсации Трампу.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих корпорации Самир Шах принес публичные извинения за "ошибочное решение" отредактировать речь американского лидера.

Юристы Трампа потребовали от Би-би-си извиниться лично перед президентом США, удалить передачу до 14 ноября и выплатить ему компенсацию, пригрозив иском на $1 млрд. После этого Шах направил письмо с извинениями перед Трампом и пообещал более не транслировать эту программу на платформах вещателя, однако в корпорации отказались выплачивать компенсацию за причиненный ущерб. 14 ноября американский лидер заявил, что подаст судебный иск к Би-би-си и потребует от нее компенсацию в размере до $5 млрд.

6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост американского президента, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января 2025 года.

Финансирование Би-би-си

Би-би-си получает свое финансирование преимущественно за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домохозяйства в Великобритании, где есть телевизор. Стоимость такой лицензии для пользователей цветного телевизора составляет 174,5 фунтов ($230) в год, а для черно-белого - 58,50 фунта ($77).

Платить ее приходится всем домохозяйствам, даже тем, у которых нет телевизора, при условии, что люди смотрят прямые эфиры - причем необязательно на Би-би-си, а, например, на видеохостинге YouTube - на своих компьютерах, планшетах или телефонах. Оплачивать лицензию должны даже слепые люди, однако со скидкой в 50%. С людей старше 74 лет сбор не взимается. За счет телевизионных сборов корпорация получает ежегодно около 3,84 млрд фунтов ($5 млрд), что составляет примерно 70% от ее общего бюджета.