Politico: Киев пытается успокоить страны ЕС после коррупционного скандала

По данным газеты, киевский режим объявил о некоторых отставках в правительстве, масштабном аудите и перестановках в крупных государственных компаниях

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Украинские чиновники пытаются смягчить ущерб после раскрытия крупной коррупционной схемы во главе с Владимиром Зеленским и бизнесменом Тимуром Миндичем, чтобы успокоить страны Европейского Союза (ЕС). Об этом в пятницу сообщила газета Politico.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Как отметило издание, на фоне коррупционного скандала Киев объявил о некоторых отставках в правительстве, масштабном аудите и перестановках в крупных государственных компаниях с целью показать странам Евросоюза, что Украина способна "быстро навести порядок".

Власти Украины активно пытаются убедить своих европейских партнеров выделить €140 миллионов из замороженных российских активов на репарационный кредит, поэтому скандал произошел в "неподходящий для Киева момент", подчеркнула газета.