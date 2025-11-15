Axios: Израиль считает улучшение отношений с Эр-Риядом условием для сделки по F-35

По словам источника портала, в еврейском государстве заявляют, что продажа истребителей Саудовской Аравии без нормализации отношений между странами "была бы ошибочной и контрпродуктивной"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Израиль исходит из того, что возможная продажа Саудовской Аравии американских истребителей F-35 должна быть обусловлена нормализацией отношений Эр-Рияда с еврейским государством. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильском руководстве.

Как пишет портал, Израиль "не против продажи США F-35 Саудовской Аравии, но хочет, чтобы это сопровождалось нормализацией отношений" с королевством. По словам источника портала, в Израиле считают, что сделка, не предусматривающая нормализации отношений между двумя странами, "была бы ошибочной и контрпродуктивной".

18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон. Агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. Американские СМИ также передавали, что Саудовская Аравия намерена договориться с США о покупке истребителей F-35.

Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник в Эр-Рияде, ожидается, что стороны также обсудят возможность нормализации отношений королевства с Израилем и его присоединения к Авраамовым соглашениям, однако признание палестинского государства по-прежнему остается для Саудовской Аравии главным условием таких шагов. Поскольку королевство не видит готовности идти на уступки в вопросе признания Палестины ни со стороны израильского правительства, ни со стороны американской администрации, саудовские официальные лица сосредоточились на разработке условий соглашения между Эр-Риядом и Вашингтоном в сфере обороны.