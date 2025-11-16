Bloomberg: правительство ФРГ может ждать роспуск из-за политики Мерца

Немцы теряют терпение из-за невыполненных обещаний канцлера, сообщает издание

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Отсутствие результатов политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца может привести к досрочному роспуску правительства. Об этом сообщило агентство Bloomberg, "В его фракции (блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, которую возглавляет Мерц - прим. ТАСС) есть люди, которые подвергают сомнению все заявления канцлера и спрашивают себя: где результаты? <...> Но перспективы мрачные", - приводит Bloomberg слова эксперта Германского фонда Маршалла Судхи Давид-Вильи.

Агентство отметило, что неспособность правительства Мерца решить многие ключевые проблемы, такие как миграция и экономика, активизировала рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" и породила предположения об очередном досрочном роспуске правительства, с которым столкнулась прошлая правящая коалиция "Светофора" в 2024 году.

10 ноября телеканал RTL опубликовал опрос социологической службы Forsa, согласно которому только 18% жителей Германии поддержали бы повторное выдвижение действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) на пост главы правительства на следующих выборах в 2029 году. Даже сторонники блока ХДС/ХСС разделились во мнениях. Лишь 44% рекомендуют повторно выдвинуть действующего канцлера. В то же время 43% участников опроса, напротив, поддерживают другого кандидата.