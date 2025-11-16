Рейтинг нового премьера Японии вырос за месяц со вступления в должность

Японское правительство во главе с Санаэ Такаити поддерживают 69,9% опрошенных агентством Kyodo граждан

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Рейтинг одобрения правительства Японии во главе с новым премьер-министром Санаэ Такаити вырос за месяц с момента его формирования. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного информационным агентством Kyodo.

Согласно этим данным, рейтинг поддержки кабмина Такаити вырос на 5,5 п.п., до отметки 69,9%.

60,4% опрошенных поддерживают намерение премьер-министра увеличить расходы на оборону. 34,7% респондентов выступили против этой идеи.

Мнение жителей Японии по поводу обострения отношений с Китаем из-за высказываний Такаити о Тайване разделилось. 48,8% опрошенных поддержали Такаити, которая ранее в парламенте выразила мнение, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". 44,2% критически оценили эти слова премьера. Высказывания Такаити вызвали резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Кроме того, генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в X пригрозил отрубить японскому премьеру голову, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Общенациональный опрос Киодо проводился 15-16 ноября, число его участников на данный момент не уточняется.

21 октября ключевая, нижняя палата парламента большинством голосов выбрала председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити 104-м премьер-министром Японии. Такаити стала первой женщиной-премьером в истории страны. Она придерживается консервативных политических взглядов, выступает за повышение обороноспособности Японии и развитие японско-американского альянса. На момент вступления Такаити в должность рейтинг ее поддержки (64,4%) был значительно выше, чем у двух ее предшественников - Сигэру Исибы (50,7%) и Фумио Кисиды (55,7%).