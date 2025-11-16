PAP: Польша возобновила работу двух КПП на границе с Белоруссией

По сведениям агентства, через погранпереход в Бобровниках пропускают автобусы, легковые автомобили и грузовики, в Кузнице - только легковой транспорт

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Польша возобновила в 00:00 17 ноября (02:00 мск) пропуск транспорта на двух закрытых в предыдущие годы погранпереходах на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Об этом сообщило агентство PAP.

Через погранпереход в Бобровниках польская сторона пропускает автобусы, легковые автомобили и грузовики, через КПП в Кузнице - только легковой транспорт. Отмечается, что Варшава пошла на этот шаг в связи с экономическими потребностями приграничья и со стабилизацией миграционного кризиса на границе.

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Он подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. 29 октября Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.