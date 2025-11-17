В базу "Миротворца" внесли еще 25 несовершеннолетних

Все попавшие в список экстремистского сайта родились в период с 2019 по 2023 годы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Еще 25 несовершеннолетних внесены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Подчеркивается, что все они родились в период с 2019 по 2023 годы. Им вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины. Указано, что они проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.