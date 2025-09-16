Украинский сайт "Миротворец" вновь внес в свои списки российских детей за посещение ЛНР и ДНР. Это дети из регионов, которые путешествовали со своими родителями. Авторы сайта усматривают в этом угрозу территориальной целостности Украины. Только в сентябре этого года в базу было внесено шестеро детей от 3 до 12 лет. Ранее сообщалось о включении в нее и тех, кто посещал Крым: имена и фамилии, адреса. Узнали у экспертов, с чем связан такой интерес к детям, которые побывали или живут в Донбассе

Что известно о сайте

"Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Создатели "Миротворца" регулярно добавляют в списки на сайте россиян, въезжавших в ДНР и ЛНР после 2014 года. Среди тех, кто оказывается в списках экстремистов, — малолетние дети, подростки, пожилые люди. Нередко создатели сайта выкладывают их персональные данные — номера документов, машин, на которых передвигались семьи.

На "Миротворце" не первый раз появляются личные данные детей. В базу сайта уже попадали несовершеннолетние от 4 до 17 лет. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах — нарушение прав ребенка".

— Чем, по большому счету, может повредить несовершеннолетний ребенок? Да ничем не может он навредить, абсолютно, — поделилась мнением Инна Швенк, уполномоченный по правам ребенка в ЛНР. — Я считаю, что такими действиями они пытаются сыграть, конечно, на родителях, потому что ни одному родителю не нравится, когда без его ведома и согласия каким-то образом кто-то нарушает права ребенка. А здесь они пытаются повлиять через детей на взрослых, на родителей.

Все началось не сегодня

Швенк напомнила: еще в 2014 году тогдашний украинский президент Петр Порошенко говорил о том, что их дети на Украине пойдут в школу, а дети Донбасса будут сидеть в подвалах. Правда ни Украине, ни западным СМИ не нравится, поэтому таким образом они решили как бы отыграться и внести детей в список "Миротворца".

— Они ж вообще нас за людей не считают, поэтому они говорят, что чем больше нас тут погибнет, тем им лучше. Поэтому у меня просто нет слов, которые могут оправдать их действия, — с болью говорит Инна Швенк.

Фаина Савенкова в свою очередь отметила, что украинские власти вот уже 11 лет убивают детей Донбасса и всей России. Так что для них это не вопрос морали.

— Хозяева сайта и спецслужбы Украины хотят запугать родителей этих детей и создать им проблемы в будущем, ведь невозможно приставить охрану к каждому ребенку. Я думаю, это будет продолжаться до тех пор, пока российские дипломаты и правоохранительные органы не начнут преследовать этих людей по российским законам. Сегодня на сайте "Миротворец" я, завтра — ты. Но родители и дети, попавшие в эту базу, должны знать, как себя вести и как соблюдать безопасность. К сожалению, пока всего этого не будет, ситуация будет продолжаться. Мы ведем борьбу с людьми, у которых нет морали и чувства сострадания, — считает писательница.

Профессор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Ирхин также считает, что размещение информации о детях в украинской экстремистской сети "Миротворец" — это явление не сегодняшнего дня.

К примеру, семью общественников из Севастополя вместе с детьми подросткового возраста занесли в базу около пяти лет назад, когда они посещали крупные российские города с вылетом из аэропорта Симферополя.

— Такие механизмы формирования ненависти к России и русским стали проявляться уже несколько лет назад. Очевидно, что украинская сторона бьет по личностям и идентифицирует Крым как оккупированную территорию, пользуясь этим как причиной для размещения данных на "Миротворце". Цель помещения детей и подростков в эти базы — формирование на будущие поколения враждебных взаимоотношений между украинским и российским народами, что в целом отражает одну из составляющих проекта "Украина как Антироссия", — отмечает профессор.

В чем причина?

Игорь Кастюкевич, сенатор Российской Федерации от Херсонской области, член комитета по социальной политике, считает, что у киевского режима не существует законов, в том числе и международных. Публикуя личные данные малолетних детей, стариков, подростков, они нарушают все мыслимые и немыслимые нормы права.

Истинная угроза национальной безопасности Украины, по его мнению, — это заокеанские и европейские лидеры, для которых эта страна изначально была разменной монетой в борьбе с Россией.

— Но вряд ли мы когда-нибудь увидим фамилии и личные данные, номера машин и маршруты передвижения Байдена, Каллас, Макрона, Зеленского или других причастных к данному конфликту персон. Или голливудских актеров, которые участвовали в разжигании конфликта. Если бы это случилось, то, наверное, стало бы локальным торжеством демократии, с одной стороны, и поводом к немедленной блокировке сайта, с другой. Поэтому мы никогда не увидим на "Миротворце" тех, кто на самом деле приложил руку к полному внутреннему распаду Украины и ее дальнейшей "дележке", — уверен он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова также отмечает, что внесение малолетних в так называемую базу "Миротворца" и публикация их персональных данных в экстремистском контексте не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и лишь подрывает международные гуманитарные стандарты.

— Это является прямым нарушением международно-правовых обязательств Украины. Будучи стороной Конвенции о правах ребенка без оговорок, Киев обязан в полном объеме выполнять требования данного документа. Подобные шаги киевского режима дискредитируют правовую систему того, что осталось от страны, и демонстрируют готовность ее властей использовать любые, в том числе заведомо неправомерные, инструменты для достижения своих извращенных квазиполитических целей, — сказала она.

Попытки приписать детям или их родителям подрыв территориальной целостности Украины выглядят абсурдными, отмечает Никонорова.

Что делать?

Заместитель председателя Народного совета ЛНР Денис Колесников считает необходимым привлечь внимание международных организаций к этой проблеме и потребовать от украинской стороны прекратить практику внесения детей в списки "Миротворца".

— В свое время были охотники на ведьм, сейчас мы с вами наблюдаем открытую охоту на детей. Такие действия не имеют никакого отношения к правовым способам разрешения конфликтов, это недопустимая с позиции норм международного права травля людей, причем самых беззащитных. Такие низкие поступки могут совершать только беспринципные люди, отчаявшиеся добиться желаемого ими результата доступными для нормальных людей способами, — рассказал он.

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет отмечает, что внесение российских детей в базу украинского сайта говорит от том, что десятилетиями культивируемая западная неонацистская идеология, специально созданная в виде "инъекции" для наивных украинцев, прежде всего бьет по их голове, что в итоге оборачивается для них большими осложнениями, порой граничащими с безумством и полной утратой адекватности.

— Поэтому создателям базы "Миротворца" ничем не поможешь, ведь в их случае это уже зона исключительной ответственности людей в белых медицинских халатах, — сказал он.

Первого заместителя председателя Государственного совета Республики Крым Сергея Цекова возмущает даже само упоминание сайта в российском информационном пространстве.

— Это же совершенно ничтожное образование. Я не понимаю, почему ему уделяют так много внимания. Да вообще не обращать на него внимания, — пусть они кого хотят, того и вносят, пусть что хотят, то и делают. Не надо обращать внимание на этот "Миротворец". Более того, вот такими решениями своими, внесением детей, они просто приковывают к себе внимание. Я считаю, что их надо наказать абсолютным презрением и молчанием к ним. Не обращать на них внимания, вообще их не вспоминать. Я считаю, что самое большое наказание для вот всех этих личностей и для вот таких, скажем, образований — это забвение. Давайте не будем о них говорить, вот и все, и исчезнут они навсегда, — считает он.

Сергей Павлив, Юлия Рыкова, Вадим Белозерцев