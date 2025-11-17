ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Полиция Польши не подтвердила факт взрыва на железной дороге, ведущей на Украину

Замглавы польского МВД Мачей Дущик отметил, что на месте работают представители спецслужб и прокуратуры
06:17
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Польская полиция не подтвердила, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве, ведущие на Украину, были повреждены в результате взрыва. Об этом в интервью телеканалу Polsat News сообщил замглавы МВД Польши Мачей Дущик.

"Полиция не подтверждает ситуации такого типа (факт взрыва - прим. ТАСС)", - сказал он, комментируя сообщения о том, что местные жители якобы слышали взрыв в районе инцидента.

Дущик отметил, что на месте работают представители спецслужб, полиции и прокуратуры. "Думаю, что завтра, послезавтра будет больше информации на эту тему", - добавил замминистра внутренних дел.

Утром в воскресенье в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границу с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал.

"Возможно, речь идет об акте саботажа", - прокомментировал инцидент премьер-министр Польши. 

