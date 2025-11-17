Медведчук назвал провалом Зеленского коррупционный скандал с Миндичем

Владимир Зеленский "становится игрушкой в руках трех основных политических групп, которые будут на этом играть", подчеркнул глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем - это провал Владимира Зеленского, теперь его либо сделают полностью контролируемым, либо "снесут". Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Коррупционный скандал с командой Миндича имеет несколько сценариев развития, но он однозначно показал провал Зеленского, и другие игроки спешат этим воспользоваться, - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Теперь, продолжил политик, Зеленский "становится игрушкой в руках трех основных политических групп, которые будут на этом играть": прозападной номенклатуры, которая на Украине называется "соросята", олигархата и силовиков. Между тем, обратил внимание Медведчук, перечисленные группы могут договариваться о чем угодно, но все будет решать внешний фактор.

"Зеленский после того, как стало понятно, что именно он руководил Миндичем и его командой, лишился остатков всякой самостоятельности. Коррупционный скандал поставил кураторов Зеленского перед выбором: либо полностью поставить его под свой контроль, либо "снести", - указал Медведчук.