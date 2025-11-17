Депутат Рады Железняк: Ермак может фигурировать на "пленках Миндича" как Али-Баба

На фоне появления новых подробностей коррупционного дела, в котором замешаны люди из окружения Владимира Зеленского, оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о возможной степени вовлеченности его самого и людей из его офиса

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме, где были задействованы бывшие и действующие министры, под псевдонимом Али-Баба. Как заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, этот человек приказывал преследовать сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - ведомств, которые ведут следствие по данному делу.

На видеоролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, Железняк рассказал, что во время антикоррупционного форума глава САП Александр Клименко цитировал некоторые материалы и сообщил, что на записях слышно, как некто Али-Баба проводит с силовиками совещания о том, как остановить НАБУ и САП и "наказать" их.

"Сразу много моих источников сказали: <...> Али-Баба - это А. Б. (инициалы Андрея Борисовича Ермака - прим. ТАСС). Очень часто Ермака называют "Алла Борисовна" или "Примадонна", сокращая его имя и отчество - А. Б. Так что Али-Баба на этих пленках - это Андрей Ермак. И поскольку у него есть своя кличка, он про всю эту движуху и в офисе [предпринимателя Александра] Цукермана, и на квартире самого [бизнесмена Тимура] Миндича отлично знал. Тут доказывать больше ничего не надо", - сказал Железняк, добавив, что Ермак должен быть уволен.

10 ноября независимые от офиса Зеленского НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, которого следствие называет координатором масштабной коррупционной схемы, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, Цукерману и бизнесмену Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Сам Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.