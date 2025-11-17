Азаров: Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе Ермака и Зеленского

Владимир Зеленский вместе со своими сообщниками годами занимался "массовым ограблением" собственного народа, отметил бывший украинский премьер-министр

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе, которую выстроили на Украине Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Это только вершина айсберга, который установил "Ермак - Зеленский". Никакой там не Миндич, я хочу, чтобы мы понимали это. Миндич и все его Цукерманы, Горбуненко и Чернышовы - это все исполнители той системы", - написал политик в Telegram-канале.

"Была перед ними задача поставлена, как они говорят на жаргоне: "Мы должны варить бабки!" И вот они включились: "А мы вам обеспечиваем крышу!" То есть ты обращаешься к компании, которая обеспечивает электроэнергией Полтавскую область, а мы говорим прокурорам, главам администраций молчать и не сметь препятствовать", - пояснил экс-премьер.

Азаров утверждает, что Зеленский вместе со своими сообщниками годами занимался "массовым ограблением" собственного народа.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором масштабной коррупционной схемы, где были задействованы бывшие и действующие министры, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.