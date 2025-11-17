В Армении объявили в розыск подозреваемых в убийстве чеченки Баймурадовой

Ее тело было обнаружили в одной из квартир Еревана 19 октября

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении объявил в розыск двух лиц, подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой. Ее тело было обнаружено в одной из квартир Еревана 19 октября.

"В отношении двух лиц, совершивших убийство гражданина Чечни, возбуждено уголовное дело по п. 8. ч. 2 ст. 155 УК Армении (убийство, совершенное группой лиц). В отношении последних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и вынесено постановление об объявлении их в розыск в установленном законом порядке", - сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в пресс-службе МВД Армении сообщили, что 17 октября в полицию поступило заявление о пропаже Баймурадовой. Девушка 15 октября вышла из дома и не вернулась. 19 октября в ведомстве сообщили об обнаружении в одной из съемных квартир на улице Демирчяна в Ереване тела Баймурадовой.