Посол Венесуэлы заявил об угрозе военного вторжения

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес считает, что империалисты хотят отобрать природные ресурсы страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Венесуэла находится под угрозой военного вторжения со стороны империалистов с целью отобрать природные ресурсы страны. Об этом заявил посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на всероссийском слете активистов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР), посвященном 20-летию молодежного крыла партии.

"В настоящее время мы в Венесуэле находимся под угрозой военного вторжения со стороны империализма, стремящегося разорить наши природные ресурсы. То же самое, что пытался сделать нацизм с вашей страной 80 лет назад. Они [империалисты] не смогут этого добиться, победа будет за нами", - отметил он.

Посол также передал участникам слета приветствие от имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро и всего народа республики.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.