ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Посол Венесуэлы заявил об угрозе военного вторжения

Хесус Рафаэль Саласар Веласкес считает, что империалисты хотят отобрать природные ресурсы страны
Редакция сайта ТАСС
09:38

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Венесуэла находится под угрозой военного вторжения со стороны империалистов с целью отобрать природные ресурсы страны. Об этом заявил посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на всероссийском слете активистов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР), посвященном 20-летию молодежного крыла партии.

"В настоящее время мы в Венесуэле находимся под угрозой военного вторжения со стороны империализма, стремящегося разорить наши природные ресурсы. То же самое, что пытался сделать нацизм с вашей страной 80 лет назад. Они [империалисты] не смогут этого добиться, победа будет за нами", - отметил он.

Посол также передал участникам слета приветствие от имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро и всего народа республики.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море. 

СШАВенесуэлаРоссия