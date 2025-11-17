На Украине опровергли данные об отказе Умерова возвращаться домой

Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны находится в командировке в США и постоянно контактирует с руководством государства

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины утверждает, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывший министр обороны страны Рустем Умеров, который после коррупционного скандала внезапно объявил, что проводит рабочие встречи в Турции, все еще находится в служебной командировке.

"Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. На сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Там заявили, что Умеров "остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства и выполняет все поставленные задачи".

В Центре противодействия дезинформации назвали "не соответствующими действительности" появившиеся 17 ноября в некоторых Telegram-каналах сообщения, что Умеров отказывается возвращаться на Украину. При этом, по данным украинских СМИ, у Умерова есть американское гражданство, а его дети проживают в США.

17 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Умеров, срок командировки которого должен был завершиться 16 ноября, продлил ее до 19 числа.

11 ноября - спустя день после обнародования данных следствия по делу о масштабной коррупционной схеме, в которой оказались замешаны ряд бывших и действующих министров - Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, внезапно сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон. При этом имя Умерова упоминалось в материалах следствия - в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие называет координатором преступной схемы, вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на бывшего в тот момент министром обороны Умерова.

На этом фоне Гончаренко выразил сомнение, что Умеров в принципе вернется на Украину. После стало известно, что из Турции он отправился в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, Цукерману и бизнесмену Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. Сам Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.