Глава МИД Индии заявил о работе над соглашениями с РФ в преддверии визита Путина

В ближайшие дни ожидается финализация нескольких двусторонних соглашений, инициатив и проектов в различных сферах

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в республику. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Несколько двусторонних соглашений, инициатив и проектов в различных сферах обсуждаются. Мы ожидаем их финализации в ближайшие дни. Это, конечно же, добавит больше содержания и фактуры нашему особому и привилегированному стратегическому партнерству", - сказал он.

Как отметил глава МИД Индии, встречи с Лавровым в 2025 году были очень полезны для продвижения двусторонних отношений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Индию планируется до конца 2025 года. По его словам, ведется активная подготовка.