Депутат Рады Дубинский: суд обязал ГП открыть дело на СБУ из-за убийства Лиры

По словам парламентария, американского журналиста похитили и убили в СИЗО, чтобы скрыть вымогательство сотрудниками Службы безопасности Украины

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинский суд обязал Генпрокуратуру открыть дело против сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в связи с гибелью американского журналиста Гонсало Лиры в украинском СИЗО. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"По моему заявлению суд обязал Генпрокуратуру открыть дело против эсбэушников Малюка (глава СБУ Василий Малюк - прим. ТАСС), причастных к похищению и убийству американского журналиста и блогера Гонсало Лопеса Лиры", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, Лиру похитили и убили в СИЗО, чтобы скрыть вымогательство сотрудниками СБУ $70 тыс., которые у журналиста требовали за изменение меры пресечения с содержания под стражей на залог.

Дубинский ранее отмечал, что Лира был забит до смерти в харьковском СИЗО. В августе депутат сообщил, что СБУ была вынуждена зарегистрировать дело об убийстве журналиста.

Лиру задержали в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине. В октябре 2023 года Лира заболел двусторонней пневмонией. По свидетельству отца журналиста, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. В январе 2024 года Госдепартамент подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине. В феврале 2025 года Илон Маск обвинил в убийстве Лиры Владимира Зеленского.