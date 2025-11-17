Глава МИД Индии обсудил с Лавровым подготовку к саммиту в Нью-Дели

Субраманьям Джайшанкар добавил, что на переговорах они обменялись мнениями по региональным, глобальным и многосторонним вопросам

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве обсуждались вопросы российско-индийского партнерства и подготовка к 23-му саммиту Москвы и Нью-Дели.

"Рад встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым сегодня в Москве. Провели обсуждения по вопросам нашего двустороннего партнерства, охватывающего торговлю и инвестиции, энергетику, мобильность, сельское хозяйство, технологии, культуру и взаимодействия народов [двух стран]", - написал он в социальной сети Х. Он добавил, что на переговорах они обменялись мнениями по региональным, глобальным и многосторонним вопросам.

"Рассмотрели ход подготовки к 23-му ежегодному саммиту Индии и России", - подчеркнул Джайшанкар.

Ранее Лавров, открывая переговоры с Джайшанкаром в Москве, подтвердил, что российско-индийский саммит ожидается в Нью-Дели через три недели.