Лавров подтвердил, что саммит РФ - Индия ожидается в Нью-Дели через три недели

Министр иностранных дел России отметил своевременность визита в Москву индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российско-индийский саммит ожидается в Нью-Дели через три недели. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

"Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце российско-индийского саммита в индийской столице", - сказал он.-

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Индию планируется до конца 2025 года. По его словам, ведется активная подготовка.