На сайте Верховной рады зарегистрировали петицию об отставке кабмина Украины

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Петиция с требованием об отставке кабинета министров Украины зарегистрирована на сайте Верховной рады.

"Мы, граждане Украины, требуем от Верховной рады инициировать отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава кабинета министров из-за потери доверия общества, вызванного масштабной коррупцией в сфере энергетики, в которую вовлечены министры", - говорится в тексте петиции.

В числе других требований - сформировать многопартийную коалицию депутатских фракций, которая создаст новое правительство национального единства. В настоящий момент петиция набрала 82 голоса из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения, на сбор нужного количества подписей, согласно закону, отведено три месяца.

Ранее украинские партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" официально потребовали от Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. Причиной называют коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, в компании "Энергоатом", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго. Затем НАБУ начало публиковать фрагменты разговоров в квартире Миндича, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по делу предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался отмыванием средств. Кроме того, обвинение предъявили бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. 13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о проведении аудита всех госкомпаний. В тот же день в Раде начался сбор подписей за отставку правительства.