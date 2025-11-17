Депутат Рады Гончаренко: Умеров пытается договориться о сделке по делу Миндича

Единственная возможность договориться в США - это пойти на сделку со следствием и сдать всех на Украине, заявил Алексей Гончаренко

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров пытается договориться в США о сделке со следствием по делу бизнесмена Тимура Миндича, чтобы не стать подозреваемым. Для этого Умерову придется сдать всех фигурантов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Мне говорят, что сейчас Умеров в США, и находится там, потому что пытается договориться с властями в США по своим делам в Национальном антикоррупционном бюро Украины [НАБУ] и Специализированной антикоррупционной прокуратуре [САП]. Единственная возможность договориться там - это пойти на сделку со следствием и сдать всех здесь", - написал депутат в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник в Вашингтоне.

"Не секрет, что у Умерова есть американское гражданство, недвижимость в США и вся его семья живет там", - добавил Гончаренко.

Перед этим проживающий в Испании украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий также заявил, что Умеров готов дать показания, в том числе против Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. "[Умеров] находится сейчас в кругу своей семьи с женой и детьми. Его родственниками совместно принято решение давать показания ФБР по одному старому "одесскому", условно, делу, по которому Умеров не может являться подозреваемым. ФБР это дело крутит уже несколько лет. Таким образом он планирует уйти от обвинения, которое ему неминуемо предъявит НАБУ в деле о пленках Миндича, - написал Шарий в своем телеграм-канале. - Умеров планирует дать показания и хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР. Возможно, это произойдет в самые ближайшие часы. Показания Умеров готов дать не только на тех фигурантов пленок, о которых мы уже услышали, но и на Ермака с Зеленским".

По словам блогера, помимо Умерова, всех сдать готова премьер-министр Украины Юлия Свириденко. "Она поставила в известность, что если ее вызовут на допросы (в НАБУ - прим. ТАСС), сдаст всех, - пишет Шарий. - Она не зарабатывала на схемах, как утверждает, потому тянуть лямку не хочет".

Ранее экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил ТАСС, что участники схемы Миндича в итоге сдадут Зеленского. Он отметил, что НАБУ провело гигантскую работу именно по команде США, а в Вашингтоне активно ищут замену Зеленскому.

"Командировка" Умерова

11 ноября - через день после обнародования антикоррупционного расследования по делу Миндича в сфере энергетики - Умеров, который был главой украинской делегации на переговорах с РФ, внезапно сообщил, что находится в Стамбуле "для новых встреч по вопросу обменов пленными". Ранее об этой поездке или предстоящих переговорах ничего не сообщалось ни одной из сторон. В тот же день имя Умерова всплыло в деле о коррупции. В САП заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на занимавшего в тот период пост министра обороны Умерова. На этом фоне Гончаренко выразил сомнение, что Умеров вернется на Украину. После стало известно, что из Турции он отправился в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

17 ноября Гончаренко сообщил, что Умеров не вернулся в страну в обещанные сроки, продлив свою командировку до 19 ноября. А Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что Умеров находится в США, где проводит "ряд рабочих консультаций и встреч".

После этого украинские СМИ со ссылкой на источники написали, что возвращение секретаря СНБО на Украину планируется 20 ноября.