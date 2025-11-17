Украинские депутаты заявляют о глубоком кризисе в Раде

Причиной стал коррупционный скандал в окружении Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Парламентский кризис произошел на Украине на фоне коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского. Об этом сообщают депутаты Верховной рады.

Парламентарий Анна Скороход сообщила, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) готовится 18 ноября блокировать трибуну Рады на заседании парламента, а в правящей партии "Слуга народа" сейчас наблюдаются разброд и шатания. "Скорее всего, нормального заседания Верховной рады на этой неделе не состоится. "Европейская солидарность" собирается блокировать трибуну, требуя отставки всего правительства. В "Слуге народа" тоже разброд и шатания, единства в действиях между фракциями и группами на сегодняшний день не найдено. Глубокий кризис украинской государственности", - написала она в своем Telegram-канале.

В то же время депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко напомнила, что эта партия требует немедленного начала переговоров о формировании многопартийной коалиции. "Коррупционные скандалы, непрофессионализм, некомпетентность власти повлекли за собой глубокий политический кризис в стране", - подчеркнула она в своем Telegram-канале.

Ее однопартиец Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем телеграм-канале также написал, что "в Раде кризис, а "Слуги народа" готовы развалить свое большинство голосов, которым они самостоятельно обеспечивают принятие решений".

В понедельник партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. Необходимость таких мер они обосновывают коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича.