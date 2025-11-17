Саудовский кронпринц получил письмо от президента Ирана перед визитом в США

Содержание письма не раскрывается

ДОХА, 18 ноября. /ТАСС/. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд перед визитом в США и предстоящей встречей с американским лидером Дональдом Трампом получил письмо от президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщило Саудовское агентство печати, не раскрыв содержание письма.

Саудовский кронпринц 17 ноября вылетел в США с рабочим визитом, сообщила королевская канцелярия. На 18 ноября запланирована его встреча с Трампом.

Как сообщало агентство Bloomberg, Эр-Рияд стремится получить от Вашингтона гарантии безопасности, аналогичные тем, которые ранее были предоставлены Катару. В конце сентября американский президент подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. В преддверии визита кронпринца Трамп заявил, что США планируют поставить Саудовской Аравии истребители пятого поколения F-35.

20 октября представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает поддерживать контакты с Вашингтоном через посредников. По его словам, Иран по-прежнему открыт к переговорам по своей ядерной программе при условии сохранения за Тегераном права на развитие мирного атома.