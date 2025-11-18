CNN: Трамп может опираться на неверные разведданные о Cartel de los Soles

Госдепартамент ранее анонсировал внесение этого картеля в список иностранных террористических организаций

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его администрация могут исходить из недостоверных разведывательных данных относительно якобы связанного с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро наркокартеля Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Ранее Госдепартамент анонсировал внесение на следующей неделе Cartel de los Soles в список иностранных террористических организаций. По версии американской администрации, картель "возглавляет Николас Мадуро и другие высокопоставленные" венесуэльские чиновники. CNN в свою очередь указывает, что упомянутое объединение не является организованным картелем и "было бы натяжкой" утверждать, что Cartel de los Soles возглавляет лидер Боливарианской республики. Телекомпания со ссылкой на бывшее должностное лицо американской администрации указывает, что предположения Белого дома "основаны на недостоверных разведывательных данных", которые исходят от Разведывательного управления Министерства обороны США или Управления по борьбе с распространением наркотиков. Эти сведения, пишет CNN, "не выдерживают проверки" со стороны американского разведывательного сообщества.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок. Погибли 76 человек, голословно обвиненных в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.

В пресс-службе Пентагона в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать информацию о планах потенциальных операций против Венесуэлы. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.