Белоруссия и Литва обсуждают борьбу с противоправной деятельностью на границе

В пункте пропуска "Лаворишкес" проходит рабочая встреча заместителей главных пограничных уполномоченных двух стран, сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Представители пограничных ведомств Белоруссии и Литвы обсуждают вопрос борьбы с противоправной деятельностью на границе. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.

"18 ноября в литовском пункте пропуска "Лаворишкес" проходит рабочая встреча заместителей главных пограничных уполномоченных Республики Беларусь и Литовской Республики. Стороны обсуждают складывающуюся обстановку на белорусско-литовском участке границы, а также пути противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Ранее председатель литовского парламентского комитета по внешней политике Ремигиюс Мотузас заявил, что правительство республики 19 ноября примет решение по пограничному режиму с Белоруссией с учетом итогов назначенных на вторник переговоров погранведомств двух стран. По его оценке, Вильнюс склоняется к тому, чтобы открыть границу не 30 ноября, как было запланировано изначально, а раньше.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.