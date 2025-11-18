Кронпринц Саудовской Аравии назвал условие для нормализации отношений с Израилем

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что для этого нужен четкий план по решению палестинского вопроса

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и США обсуждают возможность присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Как заявил наследный принц и премьер-министр королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, Эр-Рияд готов к этому при условии наличия четкого плана, направленного на решение палестинского вопроса.

"Мы определенно считаем, что хорошие отношения со всеми этими новыми странами - это хорошо, и мы хотим быть частью Авраамовых соглашений. Но мы также хотим быть уверены, что мы сможем обеспечить четкий путь к решению [палестино-израильского конфликта] на основе создания двух государств", - отметил кронпринц Саудовской Аравии на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Сегодня у нас была конструктивная дискуссия с господином президентом о том, что мы работаем над этим, чтобы удостовериться, чтобы мы сможем как можно скорее подготовить правильные условия для достижения такого решения", - добавил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Трамп в свою очередь указал, что он не стал бы использовать в этом контексте слово "обязательство", назвав их беседу "очень хорошей".

"В ближайшее время мы продолжим обсуждение [этого вопроса]. Но, как мне кажется, у вас очень позитивное отношение к Авраамовым соглашениям", - продолжил американский лидер. Саудовский наследный принц подтвердил его слова, отметив, что Эр-Рияд "хочет мира" как для израильтян, так и для палестинцев. "Мы хотим, чтобы они сосуществовали мирно в регионе, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться этого", - подчеркнул он.

Визит наследного принца

Наследный принц Саудовской Аравии находится в США с рабочим визитом. Одной из ключевых тем в преддверии его поездки стала возможная продажа Эр-Рияду истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые на Ближнем Востоке пока эксплуатирует только Израиль. На встрече с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме Трамп заявил, что Саудовская Аравия получит от США истребители F-35 в такой же модификации, как и Израиль.

Как сообщал ранее портал Axios со ссылкой на источники, Израиль не возражает против продажи Соединенными Штатами F-35 Саудовской Аравии, но предпочел бы, чтобы это сопровождалось нормализацией отношений между двумя странами. В октябре Трамп выразил мнение, что Саудовская Аравия присоединится к Авраамовым соглашениям к концу 2025 года.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США присоединился к договору о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.